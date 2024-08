Chiedere le ferie? Per 6 italiani su 10 diventa fonte di stress

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 5 agosto 2024) Sondaggio condotto da The Adecco Group sul fenomeno del Vacation Shaming Per molti lavoratoriagosto è sinonimo di vacanza, il periodo ideale per concedersi una pausa dal lavoro e godersi il meritato riposo estivo. Tuttavia, per alcuni di loro, riin ufficio non è sempre un processo semplice. Secondo un sondaggio condotto da