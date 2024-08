Chiara Ferragni e Silvio Campara come sarebbe nato il flirt tra i due

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 5 agosto 2024)avrebbe una nuova relazione amorosa con. L’influencer, infatti, sta vivendo la sua prima estate, dopo la separazione da Fedez. I due, infatti, hanno deciso di allontanarsi, in seguito a una profonda crisi, che è stata acuita anche dallo scandalo del Pandoro, scoppiato a fine 2023 e rimasto al centro della cronaca per diversi mesi. Il rapper e l’influencer hanno raccontato quanto accaduto in due diverse interviste televisive, una rilasciata daa Che tempo che fa e l’altra concessa da Fedez a Francesca Fagnani per lo show televisivo Belve. Da allora la coppia non si è più mostrata in pubblico insieme, a parte in occasione dei compleanni dei figli Leone e Vittoria Lucia, e i loro rapporti sembrano essere piuttosto burrascosi.