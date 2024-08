Cdp accordo con Intesa Sanpaolo | 1 mld per le Pmi Fino a 25 mln di prestito per un singolo progetto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 5 agosto 2024) Un miliardo a disposizione dell’economia reale per sostenere l’accesso al credito e l’espansione di micro, piccole e medie imprese italiane, favorendo la crescita sia del territorio in cui operano sia dei livelli occupazionali. È questo lo scopo del nuovo finanziamento stipulato tra Cassa Depositi e Prestiti e. L’operazione si inserisce nell’ambito della più ampia collaborazione fra le due istituzioni volta a promuovere iniziative a favore delle aziende italiane che, a partire dal 2021, hanno consentito di mettere a disposizione risorse pari a 3,8 miliardi di euro: questo impegno ha permesso di sostenere già oltre 1.300 realtà e si stima che possa sostenerne altrettante nei prossimi tre anni, per un totale di 2.600 aziende.