Caro Ermini lei difende i valori Del portafoglio

(Di lunedì 5 agosto 2024)David, le scrivo questa cartolina per ringraziarla: lei ha definitivamente dimostrato che per certi politici, come diceva Ellekappa, gli ideali non muoiono mai: preferite seppellirli vivi. Lei, infatti, ha seppellito i suoi ideali politici sotto una montagna di soldi: quelli che le pagherà Aldo Spinelli, imprenditore agli arresti domiciliari, per presiedere la sua holding Spininvest.