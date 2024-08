Calendario volley Olimpiadi 2024 oggi in tv | orari quarti di finale 5 agosto tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024)lunedì 5prosegue il torneo dimaschile alledi Parigi. Alla South Paris Arena si entra nel vivo con l’inizio della fase a eliminazione diretta: spazio aidi. Il programma si aprirà alle ore 09.00 con il confronto tra Polonia e Slovenia: i Campioni d’Europa partiranno con i favori del pronostico, ma i balcanici sono galvanizzati dal successo ottenuto contro la Francia e sognano il colpaccio. Alle ore 13.00 scenderà in campo l’Italia, pronta a incrociare il Giappone: i Campioni del Mondo sono i favoriti della vigilia, ma dovranno prestare particolare attenzione ai coriacei asiatici, solidi in difesa e garibaldini in attacco. Alle ore 17.00 spazio ai padroni di casa: la Francia è decisamente più accreditata rispetto alla Germania, ma i Campioni Olimpici dovranno prestare attenzione a Georg Grozer e compagni. Alle ore 21.