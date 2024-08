Caldo medico emergenza | + 10% turisti in pronto soccorso a rischio file musei

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 ago (Adnkronos Salute) - Città italiane bollenti. Ma quest'anno inon demordono. Gruppi organizzati non si fermano nemmeno nelle ore più calde della giornata, i più previdenti muniti di ombrello usato da parasole e bottiglia d'acqua. Risultato: crescita di visite alper colpi di calore, disidratazione e altro. "A Roma, negli ospedali del centro, nelle ultime settimane gli accessi dinei reparti d'urgenza sono cresciuti di oltre il 10%. In particolare leper ie gli eventi, sotto il sole anche per ore, sono ad alto", spiega all'Adnkronos Salute Giulio Maria Ricciuto, presidente della Società italiana di medicina die urgenza (Simeu) Lazio.