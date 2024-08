Calciomercato Juventus definite due cessioni | una al Venezia e una alla Cremonese

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2024) Lanon si ferma sul, in entrata e in uscita. Il club bianconero ha definito nelle ultime ore altre due operazioni in uscita e le ufficialità sono attese a stretto giro di posta. Il club bianconero ha raggiunto l’accordo con ilper Nicolussi Caviglia. Le società hanno trovato l’intesa per una cifra di circa 4 milioni di euro. L’operazione è stata definita nel pomeriggio.