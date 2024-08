Calciomercato Cagliari il sostituto di Lapadula e il duello con il Parma

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2024) Manovre importanti suldel. Il club è alla ricerca di rinforzi importanti per l’allenatore Davide Nicola e un reparto sotto osservazione è l’attacco. Gianluca, calciatore protagonista delle ultime stagioni dei sardi, è con la valigia in mano. Continuano i contatti con il Pisa, squadra del campionato di Serie B, e la trattativa è destinata ad andare in porto per la soddisfazioni delle parti. IlalIlha individuato il: Walid Cheddira, calciatore italiano con cittadinanza marocchina, attaccante del Napoli. Il club azzurro ha aperto alla cessione dell’ex Bari e sono in corso valutazioni sulla formula del trasferimento.