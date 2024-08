C sinistra | Schlein ‘su politica estera troveremo la quadra’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 ago. (Adnkronos) – “Lainternazionale è importante ed è’ vero che abbiamo idee diverse su come supportare l’Ucraina, ma siamo tutti d’accordo da subito sul chiedere il cessate il fuoco a Gaza”. Così Ellya In Onda su La7. “Le alleanze si fanno tra diversi e riusciremo a trovare una quadra”. L'articolo C., ‘sulaCalcioWeb.