C sinistra | Schlein ‘detto linea a Conte? Ci sentiamo ma non c’è questo rapporto’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 ago (Adnkronos) – “Concispesso, ma non c’ètipo di rapporto”. Così Ellya In Onda su La7 rispetto ai retroscena secondo cui Beppe Grillo si sarebbe lamentato perchè Giuseppeprenderebbe ladalla segretaria Pd. L'articolo C.? Cima non c’èCalcioWeb.