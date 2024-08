Borsa terremoto sui mercati asiatici

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ancora una giornata difficile per le Borse, mentre non si arresta l’ondata di ribassi che dalla scorsa settimana ha coinvolto l’azionario. Specialmente per i, che oggi hanno assorbito il colpo del crollo di venerdì a Wall Street. Ladi Tokyo ha accusato il suo peggior ribasso di tutti i tempi chiudendo al meno 12,40%, dopo che nel corso della seduta le perdite del Nikkei225 erano arrivate a superare il 13%. Seul ha chiuso al meno 8,77% dopo espisodi di sospensioni delle contrattazioni. Le piazze cinesi hanno contenuto meglio le perdite (Hong Kong -1,54%). Ladi Tokyo ha accusato il suo peggior ribasso di tutti i tempi chiudendo a -12,40% Particolarmente penalizzati i gruppi tecnologici che nei mesi passati avevano visto le quotazioni gonfiarsi in maniera anomala sostenute dall’euforia per l’intelligenza artificiale, che ora sembra ridimensionarsi.