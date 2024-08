Borsa | Milano scivola nei primi scambi -4% con banche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Dopo un avvio non troppo pesante con cali inferiori al 2%, i listini azionari di Piazza Affari sonoti pesantemente: l'indice Ftse Mib è arrivato a perdere il 4% per viaggiare poi su cali ampiamente superiori ai tre punti percentuali. Male in particolare Tim (-9% a 0,2 euro) e diverse, con Mps e la Popolare di Sondrio che cedono oltre l'8%.