Bill Gates rivelazioni choc sulle stagiste | come lo inguaia una giornalista del New York Times

(Di lunedì 5 agosto 2024) Emergono nuove, inquietantisu. In un libro scritto da unadel New, Anupreeta Das, e fondato sulla base di molte testimonianze, viene tracciato il ritratto diquando era alla guida di Microsoft, società che ha fondato, ed era circondato da molte giovani. Tra gli uomini più ricchi al mondo,viene descrittoun “bambino in un negozio di dolciumi”, in riferimento alle tante ragazze che gli giravano intorno. La situazione divenne così seria al punto che – stando alle testimonianze – la società aveva deciso di vietare alle ragazze di restare da sole con lui. Tutto questo sarebbe poi stato alla base del logoramento del suo matrimonio con la moglie Melinda.