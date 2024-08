Bill Gates ha tradito la moglie molte volte ed era come un bambino in un negozio di caramelle con le stagiste | le rivelazioni della giornalista Anupreeta Das

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ilche non ti aspetti. C’è un libro sul multimilionario e fondatore di Microsoft che farà certamente discutere e le prime indiscrezioni sono una bomba. Il volume “ionaire, Nerd, Savior, King:and his quest to shape our world” (“Miliardario, nerd, salvatore, re:e la sua missione per plasmare il mondo”) è stato scritto dalladel New York TimesDas ed uscirà il 13 agosto. Nei vari capitoli si raccontano anche i dettagli intimi delle relazioni del miliardario con le donne,anticipa il Daily Mail.Das sostiene che il matrimonio deiabbia raggiunto il punto di rottura nel 2019, quando è venuto alla luce il legame con il pedofilo Jeffrey Epstein.