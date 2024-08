Beyblade X arriva a GiocAosta

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 5 agosto 2024) Fin dal debutto nel 1999,ha catturato l’attenzione di milioni di giovani in tutto il mondo, trasformandosi da semplice giocattolo a fenomeno culturale globale, permettendo ai tantissimi giocatori di immergersi in tornei e sfide emozionanti, combinando strategia, personalizzazione e community in una modalità di gioco incredibilmente divertente che ha attraversato generazioni. In occasione del 25° anniversario, oltre all’imminente arrivo della nuova serie anime, Hasbro – azienda leader nell’intrattenimento – annuncia il rinnovo della partnership di lunga data con TOMY Company, T-Licensing Inc e ADK Emotions NY per il lancio diX, la Quarta Generazione delle trottole più famose al mondo. La nuova linea rappresenta un significativo salto evolutivo nel mondo dei, introducendo tantissimi miglioramenti tecnici ai meccanismi della storica linea di giocattoli.