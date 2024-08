Benzina | giù i prezzi Fare il pieno non è mai costato così poco

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 5 agosto 2024) Sorpresa di inizio agosto. Ai distributorie diesel sono in calo, da settimane, nonostante il periodo di ferie e partenze. Siamo abituati a impennate deidel carburante prima di ponti e esodi da bollino rosso e nero (come è questo primo weekend del mese). Milioni di italiani in partenza eppure Eppure,a 1,844 euro (media del 31 luglio) e a 1,939 sulle autostrade e gasolio a 1,725 euro e 1,836 euro in autostrada. Lontani dai costi dell’estate 2023 e dal picco del 14 marzo 2022 con 2,184 euro per lae 2,154 per il gasolioLa diminuzione va avanti da una ventina di giorni. L’8 luglio è stato il giorno più caro con 1,876 al litro per lae 1,759 euro per il gasolio. Da quella data tutto è stato costantemente in discesa e per ora il trend è quello.