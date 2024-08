Battaglia social tra Osho Palmaroli e papà Salis uno contro uno a colpi di screenshot

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 5 agosto 2024) Innescata dalla risposta del vignettista a una esternazione sulla pugile algerina Imane Khelif Nell'era della guerra ibrida, dei droni e degli attacchi hacker le discussioni si fanno sui. Meglio ancora sul lapidario X, massimo 280 caratteri per un post e altrettanti per rispondere. E' in questo terreno virtuale che negli ultimi due giorni si