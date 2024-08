Baronissi approvato il progetto della nuova costruzione dell’asilo nido in via Borsellino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa Giunta Comunale dihala delibera che sancisce l’approvazione deldi fattibilità tecnico-economica per ladi un nuovo asiloin via. Grazie a un finanziamento di 864.000 euro ottenuto attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la città potrà beneficiare di unastruttura educativa per i bambini da 0 a 3 anni. Il finanziamento rientra nella Missione 4 del PNRR, che mira a potenziare l’offerta dei servizi di istruzione, dagli asilifino alle università. “Ladi un nuovo asiloin viarappresenta un passo significativo verso il miglioramento dei servizi educativi e sociali a. Questo è molto più di un semplice edificio; è un investimento nel futuro dei nostri bambini e un segno tangibile del nostro impegno nel sostenere le famiglie locali.