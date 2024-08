Bangladesh la premier Sheikh Hasina si dimette dopo la rivolta Il capo dell’esercito annuncia un governo ad interim

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il primo ministro delsi è dimessache migliaia di manifestanti avevano preso d’assalto la sua residenza nella capitale Dacca. Laaveva lasciato il palazzo in compagnia della sorella poco prima dell’ingresso dei manifestanti per raggiungere “un luogo sicuro”. A seguito delle dimissioni diildel, il generale Waker-Uz-Zaman, hato, in un discorso alla nazione diffuso dalla tv di Stato, che formerà unad. L’assalto alla sede governativa – Il canale 24 delha trasmesso le immagini della folla che entrava nella residenza ufficiale, salutando la telecamera mentre festeggiava. Secondo fonti vicine alla leader,sarebbe partita senza avere “il tempo di prepararsi”, prima in un corteo di auto, poi trasferita in elicottero.