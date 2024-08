BALLANDO | ANNA CARLUCCI SVELA A SIMONA VENTURA DUE FAN FAMOSISSIMI DELLO SHOW

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 5 agosto 2024) Quinta serata de La Terrazza della Dolce Vita.e Giovanni Terzi hanno ricordato insieme ad, Giada Lini e Samuel Peron l’avcon le Stelle.ricorda che l’8 gennaio 2005 è andata in onda la prima puntata.ha chiesto alla sorella di Milly quando si è accorta che sarebbe stato un grande successo: Dopo la prima puntata Bibi Ballandi ha detto a Milly che Celentano si era congratulato. Poi è arrivata anche la chiamata di Fiorello che era in vacanza ma non riusciva a uscire dall’albergo perché era stato rapito dacon le Stelle. Durante l’ultima edizione Giovanni Terzi ha chiesto adi sposarlo. Quella proposta in diretta ha fatto il giro del mondo: È stato preso come esempio del modo di raccontare le storie. In Italia un programma solo di ballo non avrebbe funzionato. La serata si è conclusa con tre balli.