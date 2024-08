Bali cede la balaustra mentre scatta un selfie | 49enne italiano muore cadendo nel vuoto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Stavando uncon la fidanzata di fronte a un paesaggio dell’incantevole isola di, in Indonesia, quando laa cui entrambi si appoggiavano ha improvvisamente ceduto facendolo precipitare nelper 25 metri. È morto così Giancarlo Zicari, ingegnere di 49 anni, originario di Matera ma residente fin da giovanissimo a Pisa. Zicari era in vacanza sull’isola con la fidanzata Ilaria Biagi, originaria di Torino: lasciato l’albergo, avevano scelto di fare una passeggiata per ammirare le suggestive cascate di Villa Gajah Mas a Banjar Baturiti Kelod, nel distretto di Baturiti. Arrivati in un punto panoramico, una sorta di terrazza affacciata sulle cascate, hanno deciso dirsi una foto ricordo appoggiandosi a una recinzione in ferro, messa lì proprio a protezione di turisti e visitatori, che però in quella circostanza non ha retto il peso dei loro corpi.