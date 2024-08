Bagnino e papà maresciallo si tuffano in mare e salvano tre ragazzini a Mondragone

Leggi tutta la notizia su open.online

Un giovanedi appena 19 anni, Antonio Caterino, studente universitario e suo padre Cipriano, 47 anni emaggiore dei carabinieri hanno salvato sul litorale di, in provincia di Caserta, tre giovanissimi, in difficoltà tra le onde. Secondo quanto riporta il Corriere tre quattordicenni non riuscivano a raggiungere la riva nelagitato così Antonio,impiegato sul posto, non ha esitato a tuffarsi. A dargli un aiuto il, presente sul posto. I giovani, una volta in salvo, sono stati rianimati dalla coppia e hanno poi ricevuto le cure del personale del 118 e della Guardia Costiera. (foto Fb Cipriano Caterino)