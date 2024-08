Badminton Viktor Axelsen si conferma campione olimpico battendo il thailandese Vitisardn

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024)siil giocatore dipiù forte in circolazione. Il giocatore danese conquista il suo secondo oroconsecutivo dopo quello di Tokyo: questa volta la ‘vittima’ è ilKunlavut Vitidsarn, superato con un perentorio 21-11 21-11. Il danese eguaglia così il risultato del cinese Lin Dan, sul gradino più alto del podio sia a Pechino 2008 che a Londra 2012. Era la replica della finale mondiale del 2022 disputata a Tokyo, anche in quel caso ci fu un successo importante per il ragazzo di Odense, al secondo titolo iridato della sua carriera. Nonostante le classifiche lo riconoscono ‘solo’ come il numero 2 al mondo, alle spalle del cinese Yuqi Shi (visto contro il nostro Giovanni Toti durante il torneo a cinque cerchi),sicome il giocatore più forte al mondo. Più lotta invece nella finalina per il bronzo.