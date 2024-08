Autonomia Salvini | Ogni referendum per me è benvenuto

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 5 agosto 2024) MONZA – Dell’eventuale voto popolare sulla riforma dell’“ne parliamo a settembre, per meè il”. Lo ha detto il leader della Lega e vicepremier, Matteo, rispondendo a chi gli chiedeva dell’exploit della raccolta firme per la richiesta di abrogare la legge sull’approvata dal Parlamento.ha incontrato stamattina i cronisti a Monza, per un sopralluogo all’Autodromo. L'articolo: “per me è” L'Opinionista.