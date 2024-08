Autobus fuori strada sulla A1 Un morto e 24 feriti

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 5 agosto 2024) AGI - Une 24in un incidente in A1 a un pullman di turisti cinesi che ha impattato contro un guardrailA1 in provincia di Arezzo. L'autista di un pullman di turisti cinesi in direzione Firenze, per cause in corso di accertamento, ha preso il controllo del mezzo tra Monte San Savino e Arezzo, nei pressi di Badia al Pino, andando a impattare sul guardrail di sinistra. Le lamiere della barriera hanno sfondato il muso del mezzo e mandato in frantumi il parabrezza fino a penetrare nell'abitacolo. Uno degli occupanti èsul colpo e il bilancio poteva essere molto più' grave. Tre fra ipiù gravi sono stati ricoverati a Siena, di cui 2 in codice giallo e 1 rosso, 9 ad Arezzo e 9 a Valdarno, tra cui 3 minori.