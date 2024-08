Auto si ribalta sull’A1 A Fabro tre persone ferite e code chilometriche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Incidente in A1 nel pomeriggio di ieri a pochi chilometri dal casello di, provenendo da Firenze. Un’vettura con trea bordo si èta. Uno dei tre passeggeri è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo: è rimasto cosciente durante tutte le operazioni di soccorso. Gli altri due non avrebbero riportatogravi. Il traffico è stato fortemente rallentato con oltre tre chilometri di coda in direzione sud. Sono intervenute pattuglie della polizia stradale di Orvieto insieme ai vigili del fuoco, il personale sanitario con le ambulanze che ha prestato i primi soccorsi ai feriti. Sul posto anche personale della scoietàstrade per l’Italia per aiutare nella la gestione del traffico in sicurezza.