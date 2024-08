Aumentano i tumori diminuisce lo screening | ecco come può aiutarci l' Intelligenza Artificiale

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di lunedì 5 agosto 2024) In Italia, ogni giorno, circa mille persone ricevono una nuova diagnosi di tumore maligno. Ma dal cancro al seno a quello del colon-retto, i controlli sono sotto i livelli desiderati. Le soluzioni innovative proposte da una start up all'avanguardia per supportare gli esperti e aumentare le coperture