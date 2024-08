Aumenta l' indice dei servizi in Russia a luglio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) I fornitori dirussi hanno visto un ritorno alla crescita della produzione nel mese diin condizioni di domanda più forte, secondo l'ultimo sondaggio di S&P Global. L'attività economica èto per la prima volta in tre mesi, con i nuovi ordiniti leggermente in un contesto di miglioramento delle vendite. Anche se l'ottimismo è sceso al livello più basso in un anno, le aziende hanno continuato ad assumere nuovi lavoratori, con il tasso di creazione di posti di lavoro in accelerazione. Allo stesso tempo, l'inflazione èta e gli oneri dei costino ad un ritmo più rapido da gennaio. L'delle attività commerciali ha registrato 51,1 all'inizio del terzo trimestre, in aumento rispetto al 47,6 di giugno. Gli ultimi dati segnalati una rinnovata espansione della produzione, la più rapida da marzo.