Attacco imminente Tremila civili e 1 2o0 soldati | ansia per gli italiani in Libano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ci sono 1.043in, nella "zona cuscinetto" al confine settentrionale di Israele, che indossano i caschi blu dell'Onu nella missione di interposizione Unifil. È una linea che potrebbe incendiarsi già oggi, se l'di missili e droni promesso dall'Iran per vendicare l'assassinio del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, e del comandante di Hezbollah Ali Abd Ali, fosse lanciato in queste ore da tutto l'"asse della resistenza" che fa capo al regime degli ayatollah. Un'alleanza che comprende, oltre all'Iran e ad Hezbollah in, gli Huthi dello Yemen, le milizie sciite irachene e siriane, Hamas e la Jihad palestinese. Proprio la convinzione che la situazione sia sul punto di precipitare ha spinto i Paesi non coinvolti nel conflitto a richiamare i loro connazionaliin.