Attacchi hacker a 70 aziende indaga la Polizia postale

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 5 agosto 2024) AGI - Lasuglisubiti, in questi giorni, da oltre 70italiane. Si tratta, secondo quanto si apprende, per la maggior parte di siti d'informazione, di giornali online e testate giornalistiche locali che da venerdì non sono più raggiungibili. Dietro l'attacco pirata ci sarebbe il gruppo diche si fa chiamare 'Alpha Team', che già in passato aveva rivendicato azioni simili.