Atletico Madrid colpo STELLARE per l’attacco | Julian Alvarez sarà biancorosso Le CIFRE e il PIANO dei Colchoneros

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 5 agosto 2024)dal Manchester City all’: ispingono per il portare a casa l’accordo per l’attaccante L’da una spallata al calciomercato estero mettendo a referto ildal Manchester City. Nei giorni scorsi si era parlato del suo possibile addio ai Citizens con Guardiola che aveva in qualche modo