Atletica Tindouft fa segnare il miglior tempo nei 3000 siepi alle Olimpiadi El-Bakkali e Girma sornioni Azzurri fuori

(Di lunedì 5 agosto 2024) Poche sorprese nelle batterie deidi Parigi. Una gara in cui oggi i grandi non hanno impressionato, girando con ritmi ancora un po’ bassini, ma facendo capire però come stanno le cose. Bene il marocchino Soufiane El-, campione olimpico in carica, che vince comodamente la sua batteria, la prima, in 8’17”91, permettendosi il lusso di rialzarsi nell’ultimo rettilineo. Ildi giornata è però del suo connazionale Mohamed, che segna il personale in 8’10”62 avanti all’etiope Samuel Firewu, mentre l’altro etiope Lamecha, uomo abbonato agli argenti nonostante abbia il record del mondo di specialità, si è ‘risparmiato’ in 8’23”89. Italia esclusa invece dalla finale: si arrende Osama Zoghlami, che prova una rimonta da dopo il primo chilometro in poi perdendo però il ritmo giusto negli ultimi due giri e chiudendo ottavo in 8’20”52.