Atletica Filippo Tortu | Importante essere in semifinale di questi 200 Il mio cognome in francese…

(Di lunedì 5 agosto 2024) Missione compiuta per, che ha fatto il suo esordio in queste Olimpiadi di Parigi 2024 dell’. Allo Stade de France, il velocista lombardo, impegnato nella terza batteria dei 200 metri, ha staccato il biglietto per le semifinali che si terranno mercoledì 7 agosto, evitandosi quindi il turno di ripescaggio. Non una heat semplice quella in cui era stato inserito, visti i nomi di Letsile Tebogo, Makanakaishe Charamba e dell’oro europeo a Roma, Timothé Mumenthaler, che beffò l’azzurro in quella Finale dello Stadio Olimpico della Città Eterna. Il nostro portacolori ha ottenuto la “Q”, siglando il terzo crono di 20.29, preceduto da Tebogo (20.10) e da Charamba (20.27).riusciti a precedere il canadese Brendon Rodney (20.30) e proprio Mumenthaler (20.63). “Avrei voluto fare meglio, ma eraarrivare tra i primi tre in una batteria veloce.