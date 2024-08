Atalanta mani nei capelli per Gasperini | l’esito degli esami di Scamacca è una mazzata

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’, reduce dalla sconfitta patita ieri per mano del Parma, scossa dal grave infortunio di: ecco. Una, inattesa quanto pesante. Risveglio amaro in casa, dopo la pesante sconfitta rimediata ieri in amichevole per mano del Parma. A preoccupare il tecnico Gian Piero, a pochi giorni di distanza dalla finale di Supercoppa Europea contro il Real Madrid, non è stata soltanto la pessima prestazione fornita dai suoi giocatori ma anche l’infortunio rimediato da Gianluca. Gianlucaresterà a lungo fuori (LaPresse) – Serieanews.comL’attaccante, dopo aver stoppato un lancio del compagno Matteo Ruggeri, si è accasciato per terra toccandosi il ginocchio e richiamando subito le attenzioni dello staff medico nerazzurro.