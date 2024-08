Asd Brindisi | riconfermata coach Gisela Scialacomo

Leggi tutta la notizia su today

(Di lunedì 5 agosto 2024)- Anche quest’annosarà l’allenatrice dell’AsdVolley. Responsabile di tutta la parte giovanile under 13 e under 14, ha conquistato la finale regionale under 14 ed è entrata a pieno titolo nello staff delle selezioni regionali, dove arricchisce ogni anno