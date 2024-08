Arezzo incendio a un quadro elettrico in Via Roma intervento dei Vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ideldisono intervenuti questa mattina in viaper spegnere unche ha coinvolto i quadri elettrici di un condominio. L’allarme è stato lanciato quando del fumo è stato avvistato fuoriuscire dall’atrio dell’edificio. L’si è sviluppato nei quadri elettrici situati nel piano seminterrato del palazzo. Grazie alla pronta risposta deidel, le fiamme sono state rapidamente domate. Successivamente, i pompieri hanno utilizzato motoventilatori per evacuare il fumo che aveva invaso la tromba delle scale fino ai piani superiori. Fortunatamente, non ci sono stati feriti né persone intossicate. I danni sono stati limitati all’impiantodel condominio. L'articoloa unin Viadeidelproviene daNews - L'Ortica notizie pungenti.