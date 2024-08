Ancora fastidio al rene speriamo bene | Tamberi atterrato a Parigi le sue prime parole

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) "Se gareggerò? Lo farò al 100%, scenderò in pedana qualsiasi cosa accada": Gianmarcolo ha detto dopo essereassieme alla moglie Chiara Bontempi. Ieri l'atleta italiano aveva sconvolto tutti con un post su Instagram in cui parlava di un probabile calcolo renale, con tanto di febbre vicina ai 39°. Nonostante questo, il campione ha subito messo in chiaro di voler essere sulla pedana delle Olimpiadi ad ogni costo. E a quanto pare manterrà la sua promessa. Sulle sue condizioni, Gimbo - che ha viaggiato con la mascherina - ha detto: "Con la cura farmacologica sembra che la febbre stia scendendo. Ilnon mi fa più male come due giorni fa anche se houn po' di".gareggerà mercoledì mattina, il 7 agosto, alle 10.05 nelle qualificazioni del salto in alto. La finale è invece in programma sabato sera, il 10.