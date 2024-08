Ai Ibarra Engineering a ‘Filosofie sotto le stelle’ dialoga con avatar di Platone e Confucio

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 5 agosto 2024) Realizzati appositamente per il Festival combinando Intelligenza Artificiale Generativa ed Extended Reality, i duesono stati addestrati per fornire risposte in linea con il pensiero dei due filosofi, diventando così un esempio di come la potenza computazionale dell’Intelligenza Artificiale può essere incanalata in esperienze in grado di mettere insieme innovazione e classicità L’Intelligenza Artificiale