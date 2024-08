Abraham Milan offerta una CONTROPARTITA | no della Roma i DETTAGLI

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ilcontinua a seguire Tammy: proposta unaalla, ma i giallorossi hanno detto di no Sky Sport ha fornito un importante aggiornamento su, obiettivo principale delper l’attacco. Infatti per arrivare all’attaccante inglese, il Diavolo deve prima cedere Jovic. I rossoneri avrebbero provato a inserire proprio il serbo nella trattativa per arrivare al giallorosso