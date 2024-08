A Washington Cobolli ko in finale con Korda | ma in classifica Atp balza al 33 posto

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 5 agosto 2024) Nulla da fare per Flavionelladel «Mubadala Citi DC Open» (Atp 500 - montepremi 2.100.230 dollari), che si è concluso nella notte italiana sui campi in cemento del William H.G. FitzGerald Tennis Center di Rock Creek Park a. Nel match per il titolo, il 22enne tennista romano, n.48 del ranking e 10 del seeding, ha ceduto per 4-6 6-2 6-0, in un’ora e 34 minuti di partita