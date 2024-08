A un passo dalla guerra totale | Teheran cerca una vendetta controllata ma teme la reazione di Israele e Usa

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di lunedì 5 agosto 2024) Articolo pubblicato lunedì 05 Agosto 2024, 18:10 Tutti invocano una de-escalation frae Iran, ma ognuno lo fa in modi molto diversi. Un’Europa ignava ripete come un esorcismo la formula “due popoli, due Stati”, cioè qualcosa che esiste soltanto nella fantasia di governi imbelli, preoccupati solo di non essere raggiunti dai rumori diL'articolo A ununa” maladie Usa proviene da Il Difforme.