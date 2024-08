A che ora Italia-Giappone volley oggi Olimpiadi Parigi 2024 | programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024)lunedì 5 agosto (ore 13.00) si gioca, quarto di finale del torneo dimaschile alledi. La nostra Nazionale affronterà la compagine asiatica nel primo turno della fase a eliminazione diretta, il vero e proprio spartiacque per l’ingresso in zona medaglie. I Campioni del Mondo partiranno con i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare un avversario particolarmente arcigno e solidissimo in difesa. Il CT Fefé De Giorgi si affiderà a Simone Giannelli in cabina di regia, Yuri Romanò l’opposto, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia di banda, Gianluca Galassi e Roberto Russo al centro, Fabio Balaso il libero.