3 Agosto 2024 – Migliaia di persone hanno protestato davanti alla storica basilica di Santa Sofia di Istanbul contro l’assassinio del leader di Hamas

(Di lunedì 5 agosto 2024)dididi, trasformata in moschea,deldiIsmail Haniyeh in un attentato attribuito a Israele questa settimana.ha annunciato di aver avviato un ampio processo di consultazione per selezionare un nuovodel suo movimento in seguito aldi Ismail Haniyeh. Tensione alle stelle tra il presidente americano e quello israeliano. Secondo quanto riportato dall’emittente Channel 12, durante il loro ina Washington la scorsa settimana, Joe Biden ha detto a Benjamin Netanyahu di “smetterla di prendermi in giro“. Lo sfogo sarebbe avvenuto dopo che Netanyahu ha assicurato a Biden che Israele stava portando avanti i negoziati per un accordo di cessate il fuoco per il rilascio degli ostaggi.