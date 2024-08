Wta Washington 2024 | montepremi e prize money

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Iled ildel torneo WTA 500 di, evento in programma dal 29 luglio al 4 agosto sul cemento statunitense. La prima testa di serie è Aryna Sabalenka, che ha saltato le Olimpiadi e guiderà il seeding del torneo di scena nella capitale americana, seguita dalla russe Daria Kasatkina e Liudmila Samsonova. Non sono presenti tenniste azzurre al via. Ilcomplessivo ammonta a €849.710. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. COPERTURA TV TABELLONEWTA 500PRIMO TURNO – € 8.542 (1 punto) SECONDO TURNO – € 11.823 (60 punti) QUARTI DI FINALE – € 21.660 (108 punti) SEMIFINALE – € 44.525 (195 punti) FINALISTA – € 76.225 (325 punti) VINCITRICE – € 123.480 (500 punti) WtaSportFace.