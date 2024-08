Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 19 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 agosto 2024)DEL 4 AGOSTOORE 18.20 PERCORRENDO LA STRADA STATALE PONTINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CO NCODE TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA DIREIZONE EUR A POMEZIA SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO IN VIA DI PRATICA AL KM 9 CIRCA NEI DUE SENSI DI MARCIA PRESTARE ATTENZIONE SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE SULLA STRADA STATALE APPIA SI STA IN CODA PERL’ITENSO TRAFFICO A FRATTOCCHIE IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA NETTUNENSE DIREZIONECI SPOST8IAMO IN VIA TIBURTINA A TIVOLI TERME TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA 1 MAGGIO NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral