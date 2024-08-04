Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 17:30 (Di domenica 4 agosto 2024) Viabilità DEL 4 AGOSTO 2024 ORE 17.20 PERCORRENDO LA A91 Roma FIUNICINO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTE GALERIA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE DIREZIONE Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA PONTINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA estertna IN VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO TRA MALAGROTTA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE DIREZIONE Roma PERCORRENDO LA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR SULLA STATALE APPIA SI RALLENTA A FRATTOCCHIE IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA NETTUNENSE DIREZIONE Roma PERCORRENDO VIA LAURENTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASALE BANDITELLA E CASTAGNOLA DIREZIONE PONTINA Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 16:30 - VIABILITÀ DEL 4 AGOSTO 2024 ORE 16. 20 PERCORRENDO LA A91 ROMA FIUNICINO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTE GALERIA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE DIREZIONE ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA PONTINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA estertna SI RALLENTA SULLA STATALE PONTINA TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE DIREZIONE EUR PERCORRENDO VIA LAURENTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASALE BANDITELLA E CASTAGNOLA DIREZIONE EUR A POMEZIA SI RALLENTA SULLA PRINCIPALE VIA DEL MARE ALTEZZA PIAZZA MONTE ERCIE DIREZIONE COLLI DI ENEA PERCORRENDO LA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 15:30 - VIABILITÀ DEL 4 AGOSTO 2024 ORE 15. 20 TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO LA STRADA STATALE CASSIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE BRACCIANESE CLAUDIA DIREZIONE ROMA AD OSTERIA NUOVA PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE ANGUILLARESE CODE TRA VIA CODEVIGO E VICOLO ANGUILLARESE DIREZIONE STRADA PROVINCIALE BRACCIANESE CLAUDIA IN VIA AURELIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA MARINA DI SAN NICOLA E PALIDORO DIREZIONE ROMA A MACCARESE SI STA IN CODA SULLA PRINCIPALEW VIALE MARIA TRA VIA DI PRAIA A MARE E VIALE ROSPIGLIOSI DIREZIONE VIA DEL CASALE DI SAN GIORGIO PERCORRENDO LA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 13:30 - IN CORSO I RILIEVI E LE OPERAZIONI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ. UNO SGUARDO SUL LITORALE DI ROMA, PER LE CODE DATE DAL TRAFFICO INTENSO SULLA PROVINCIALE OSTIA-ANZIO TRA TORVAJANICA E CAPOCOTTA NELLE DUE DIREZIONI IN PROVINCIA DI LATINA RESTA ANCORA CHIUSA VIA APPIA TRA PONTINIA E TERRACINA PER UN INCIDENTE TRA LE MIGLIARE 55 E 56. TRAFFICO DEVIATO SUL POSTO CI SPOSTIAMO A RIETI PER LA 57ISAMA COPPA CAROTTI, GARA CRONO IN SALITA. romadailynews
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