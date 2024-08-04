Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 10:30 (Di domenica 4 agosto 2024) Viabilità DEL 4 AGOSTO 2024 ORE 10.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio MATTINATA DA BOLLINO ROSSO PER IL TRAFFICO AUTOSTRADALE DIRETTO VERSO LE LOCALITÀ BALNEARI IN QUESTO PRIMO WEEK END DI AGOSTO, AL MOMENTO TROVIAMO CODE PER INCIDENTE IN A1 FIRENZE Roma TRA CHIUSI E FABBRO IN DIREZIONE Roma ANDIAMO A Roma IN CARREGGIATA INTERNA AL GRANDE RACCORDO ANULARE RISOLTO UNO DEI DUE INCIDENTI RESTANO CODE CODE PER L’ALTRO INCIDENTE ATTIVO TRA PONTINA E LA Roma FIUMICINO IN PROVINCIA DI Roma QUESTA MATTINA È IN CORSO LA GARA PODISTICA LA SPEATA SULLA STRADA CHE DA SUBIACO PORTA A MONTE LIVATA. STRADA CHIUSA AL TRANSITO NEI DUE SENSI DI MARCIA FINO ALLE ORE 11 SPOSTIAMOCI VERSO RIETI A PASSO CORESE È IN CORSO LA GARA CICLISTICA TROFEO SABINO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 09:30 - PREVISTO UN SERVIZIO CON CORSE BUS VERSO VELLETRI, ALBANO E FRASCATI. ATTIVE CHIUSURE NELLE STRADE DELLA ZONA TRA CUI LA REGIONALE TERNANA. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO MATTINATA DA BOLLINO ROSSO PER IL TRAFFICO AUTOSTRADALE DIRETTO VERSO LE LOCALITÀ BALNEARI IN QUESTO PRIMO WEEK END DI AGOSTO PER L’ESODO ESTIVO, AL MOMENTO SITUAZIONE SCORREVOLE SU TUTTA LA RETE ANDIAMO A ROMA IN CARREGGIATA INTERNA AL GRANDE RACCORDO ANULARE ABBIAMO 2 INCIDENTI CHE CREANO CODE TRA LAURENTINA E PONTINA E TRA LA VIA DEL MARE E LA ROMA FIUMICINO IN PROVINCIA DI ROMA QUESTA MATTINA È IN CORSO LA GARA PODISTICA LA SPEATA SULLA STRADA CHE DA SUBIACO PORTA A MONTE LIVATA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 08:30 - TRA PONTE DI NONA E L’ALLACCIAMENTO CON IL RACCORDO ANULARE DA POCO È STATO RIMOSSO L’INCIDENTE DI QUESTA MATTINA RESTIAMO A ROMA PER LE BREVI CODE SUL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE VIA DEL MARE E ROMA FIUMICINO IN CARREGGIATA INTERNA INOLTRE, QUEST’OGGI MANIFESTAZIONE A OSTIA IN VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE. DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 07:30 - CHIUSO ANCHE IL CASELLO DI SETTECAMINI IN ENTRATA VERSO ROMA A ROMA QUEST’OGGI MANIFESTAZIONE A OSTIA IN VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE. 20 alessio conti UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO MATTINATA DA BOLLINO ROSSO PER IL TRAFFICO AUTOSTRADALE DIRETTO VERSO LE LOCALITÀ BALNEARI IN QUESTO PRIMO WEEK END DI AGOSTO PER L’ESODO ESTIVO APRIAMO SUBITO CON UN UN INCIDENTE SULLA A24 ROMA TERAMO IN COMPLANARE VERSO ROMA. romadailynews
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