Verona Zanetti | Dobbiamo essere PRONTI al debutto sul percorso ho QUESTE sensazioni

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 4 agosto 2024) Le parole di Paolo, allenatore del, sulla sua avventura in panchina. Tutti i dettagli in merito Paoloha parlato ai canali ufficiali deldelle suedopo il ritiro. PREPARAZIONE – «È stata una preparazione dura come deve, fatta bene con pochissimi infortuni. I ragazzi stanno mettendo benzina e minuti nelle gambe. In Coppa