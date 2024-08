Under19 eccellenza Juvecaserta 2021 ai nastri di partenza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 4 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLaparteciperà al campionato, l’unico nel panorama cestistico nazionale a numero chiuso. Lo ha ufficializzato il settore giovanile della Federazione Italiana Pallacanestro con l’emissione del comunicato ufficiale n. 71. Con i bianconeri per la Campania sono state ammesse il Napoli Basket, la Givova Scafati, la Pall. S. Antimo ed il Basket Casapulla. Alla competizione hanno diritto in totale 78 squadre così suddivise per regione: una a testa Basilicata, Calabria, Sicilia, Trentino ed Umbria, due per Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Marche, cinque per la Puglia, sette per Toscana e Piemonte, nove per Veneto e Lazio, dieci per l’Emilia-Romagna e tredici per la Lombardia. La formazionesarà guidata in panchina da Federico D’Addio.