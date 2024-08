Un siluro della Seconda Guerra in spiaggia di Forte dei Marmi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024)dei, 4 agosto 2024 – A trascinarlo a riva, sabato sera intorno alle 20, sono state le correnti. Si trattaparte di unlunghezza di 5/6 metri che è arrivata sulla battigialibera di Ponente Le Dune adiacente lo Yachting club tra la sorpresa dei presenti. Un repertomondiale che è apparso subito non pericoloso proprio perché mancanteparte finale che contiene l’esplosivo. Subito sono stati allertati Comune, Capitaneria di porto, municipale e vigili del fuoco ed è stata transennata l’area per 40 metri, poi ampliata stamani a 200 per scelta precauzionale degli artificieri, pur non sussistendo pericolo concreto di esplosione per l’assenza di inneschi. Lae’ stata interdetta ai bagnanti e sul posto è ancora presente anche il sindaco Bruno Murzi.